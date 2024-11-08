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Zeki Murat Göle: Futbola dair fazla konuşacak bir şey yok

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#Fenerbahçe#Zeki Murat Göle#AZ Alkmaar
Zeki Murat Göle: Futbola dair fazla konuşacak bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 07:00

Antrenör Zeki Murat Göle, AZ Alkmaar maçını şöyle yorumladı.

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F.Bahçe’nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, AZ Alkmaar yenilgisi ardından yaptığı açıklamada “Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeyi yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız” dedi. Göle takımın Avrupa’daki 8 maçta takımın gol yemesi ile ilgili de “Gol yeme açısından değil konsantrasyon açısından Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonlu geçiyor. Bu akşamı farklı değerlendirme yapmak gerekir. Dönünce ekip olarak yapacağız” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Zeki Murat Göle#AZ Alkmaar

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