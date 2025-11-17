Zeki Çelik'ten İspanya yorumu: 'Neden olmasın?'

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın yıldız sağ beki Zeki Çelik, karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Zeki Çelik'in açıklamaları;

"İYİ BİR SONUÇ ALARAK GİTMEK İSTİYORUZ"

"Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz."

"İLK MAÇTA OLMADI"

"Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"