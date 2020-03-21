Zeki Çelik'ten corona virüs çağrısı! "Ne olur evinizde kalın"

Fransa Lig 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Corona virüse yakalanmamak için herkese evinde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Çelik, "Avrupa ülkeleri çok geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı. Bu, çok net. Buna rağmen vakalar çıktı. Ne olur evinizde kalın, çıkmayın dışarı. Bu, önemli bir şey. Ailelerimize zarar gelmesin, en kısa zamanda bu virüsü atlatalım. Türkiye'deki vatandaşlarımız dışarı çıkmamaya gayret göstersinler. En kısa zamanda atlatalım bu virüsü. Evi baştan aşağı deterjanla temizledim. Evin her tarafında dezenfektanlar var. Gerekmedikçe çok dışarı çıkmıyorum. Antrenmanımı, evimde veya sitenin bahçesinde yapıyorum. İnsanlarla temas kurmuyorum." diye konuştu.

"Dönüş yapamadım"

Fransa'nın sınırlarını kapattığı için Türkiye'ye dönemediğini belirten Çelik, "İyi önlem alındı. Önce seyircisiz kararı alındı, ardından maçlar iptal edildi. Zaten korkuyorduk. İlk aşamada kulüp yurtdışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım" dedi.