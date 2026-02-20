×
Zeki Çelik'in yeni takımı belli oldu! Bonservissiz transfer oluyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oluyor.

Roma'da 4. sezonunu geçiren milli futbolcu Zeki Çelik'in takımıyla olan sözleşmesi Mayıs ayının sonunda sona erecek.

Bir süredir Roma'yla yeni sözleşme için görüşmelerde bulunan ancak maaş konusunda anlaşamayan Zeki Çelik, İtalya'nın bir başka büyük takımına transfer oluyor.

KENAN YILDIZ'LA TAKIM ARKADAŞI OLACAK

La Stampa gazetesinin haberine göre; Juventus, sezon sonunda serbest kalacak olan Zeki Çelik ile her konuda anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu, 1 Haziran itibarıyla bedelsiz olarak Juventus'a transfer olacak ve A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kenan Yıldız ile takım arkadaşı olacak.

Zeki Çelikin yeni takımı belli oldu Bonservissiz transfer oluyor

PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

