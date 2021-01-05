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Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Zeki Çelik'e İtalyan devi talip oldu! 15 milyon euro...

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve bu sezon muhteşem bir performans sergileyip, Fransa'da yılın 11'ine seçilen Zeki Çelik transfer döneminin gözdesi haline geldi. Son olarak Avrupa'nın dev kulübünden milli oyuncumuz için teklif alan Lille'in, Zeki için istediği rakam belli oldu.

Fransa'nın Lille kulübünde gösterdiği performansla parmak ısırtan Zeki Çelik'e Roma'nın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Zeki Çelik'i Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Lille ile pazarlık masasına oturduğunu takipçilerine duyurdu.

Lille kulübünün Zeki Çelik için istediği bonservis bedelinin ise 15 milyon euro olduğu ve bu rakam konusunda tarafların görüşme halinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Zeki Çelike İtalyan devi talip oldu 15 milyon euro...

KULÜP BİNASINDA SICAK SAATLER

Roma'da göreve yeni başlayan Genel Menajer Tiago Pinto'nun kulübün Ocak ayındaki transfer planlaması için bugünlerde kulüp binasında olduğu belirtiliyor.

Lille'de 2023'e kadar sözleşmesi olan Zeki Çelik, 2018 yazında TFF 1. Lig kulübü İstanbulspor'dan Lille'e 2.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. (A Spor)

Zeki Çelike İtalyan devi talip oldu 15 milyon euro...

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