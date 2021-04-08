Zeki Çelik koronavirüsü yendi!

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 32. haftasında yarın Metz ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Türkiye'den döndüğünü ve Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.



Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.

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