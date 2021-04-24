Zeki Çelik, için transfer teklifi! İspanyollar duyurdu...

Spor Arena Dış Haber | Ligue 1'da liderlik koltuğunda oturan Lille'in sağ bekinin değişilmez ismi olan Zeki Çelik, gösterdiği performansla transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde de adı Premier Lig ekibi Everton ile anılan 24 yaşındaki Milli futbolcu, bu kez La Liga takımlarından Sevilla'nın radarına girmiş durumda.

UZUN SÜREN TAKİP

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Sevilla, sağ bek pozisyonu için Jesus Navas ve Aleix Vidal yerine Lille'den Zeki Çelik'i düşünüyor. Jesus Navas'ın 35 yaşına gelmesinden dolayı kadroya genç bir oyuncu almak isteyen Sevilla'nın Zeki Çelik'i uzun bir süredir takip ettiği belirtildi.

DÜŞÜNÜLEN TEKLİF...

Sevilla'nın bu transfer için yapmayı düşündüğü teklif de ortaya çıktı. İspanyol ekibinin Zeki Çelik için Lille kulübüne 10 milyon euronun biraz üstünde bir teklifte bulunacağı kaydedildi.

Bu sezon Lille'de 30 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol ve 3 asist ile mücadele etmişti.

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