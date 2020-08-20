Zekeriya Alp kimdir? İşte MHK Başkanlığı’ndan istifa eden Zekeriya Alp’in kariyeri

Türk eski millî futbolcu Zekeriya Alp, 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Zekeriya Alp, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir. 1968 - 1969 sezonunda Feriköy’den Beşiktaş’a transfer oldu. 1968’den 1978’e kadar 11 sezon boyunca 204 lig maçında forma giydi. Daha çok savunma yönü güçlü olan Zekeriya Alp, 6 gol attı. Zekeriya Alp, sol kanatta görev yapar ve o kanatta attığı deparlarla tanınırdı. İstikrarlı ve centilmen bir futbolcuydu.



Türkiye Birinci Lig’deki ilk resmi golünü 5 Eylül 1971’de Beşiktaş’ın Vefa’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydederek takımını 1-0 öne geçirmişti. 22 kez Türkiye millî futbol takımı’nda forma giyen Zekeriya Alp, Beşiktaş’ın en talihsiz dönemlerinde forma giymişti. Sadece 1975’te bir Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, 1978’de futbolu bıraktı.



Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiminde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı.