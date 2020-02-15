Zejko Obradovic: "Şimdi finale hazırlanma zamanı"

Zeljko Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri Türk Telekom'u da tebrik ederek, "Bu akşam çok iyi bir maç oynadılar. Maç içerisinde özellikle de ilk yarıda çok problemimiz oldu. Savunmamız ilk yarıda çok kötüydü. Bunun mutlaka bir sebebi vardır ama eğer bir yarı final oynuyorsanız ve bu eleme maçıysa her şeyinizle o sahada oynamanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk çeyrekte sadece 3 faulle bitirebilirsek ve rakibe 23 sayı atmasını sağlarsak bu savunma açısından çok iyi bir şey değil." diyen Obradovic, "Savunmamızın kötü olmasının sebebi çok tembel oynadık ve onlarda hücum açısından çok iyiydiler. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin farkına varıp ona göre önlem almamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Obradovic ikinci yarıda tamamen farklı bir tablonun olduğuna dikkati çekerek, "Çok daha sert oynadık ve bütün savunma pozisyonları için savaştık. Maçta öne geçmeyi başardık. 5 sayı öndeydik. Ama hücum açısından kötü başladık. Yanlış paslar ve kötü kararlardan dolayı da maç yine başa baş oldu. Sonuçta oyuncular karakter gösterdi ve final oynama isteklerini gösterdiler. Oyuncularımı bu galibiyet için tebrik ediyorum. Şimdi Darüşşafaka Tekfen'e karşı oynayacağımız finale hazırlanma zamanı. Taraftarlarımıza da güzel atmosfer ve destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- Gören: "Bundan sonra kazanmaya çalışacağız"



Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören ise maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

"Final şansını belki de kupa şansını çok küçük şeylerle kaybettik." diyen Gören, "Geçen sene de son dörde kalıp yarı finalde yine Fenerbahçe ile oynamış ve aynısı başımıza gelmişti. Bir defa şunu söylemek istiyorum. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bir defa Fenerbahçe gibi büyük ve çok kapasiteli bir takıma karşı çok iyi bir oyun ortaya koydular. Skor üstünlüğü de hep bizdeydi. Oyunu da çok iyi şekilde kontrol etmeyi başarabildik." ifadelerini kullandı.

Ankara'ya bir kupa getirmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını için olduklarını kaydeden Gören, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna gerçekten çok yaklaşmıştık. Ama Türk Telekom basketbol adına böyle mağlubiyetlerden sonra olumlu tarafından da bakmak lazım. Ligde ikinci senemiz. İkinci senede Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz. Finale kalmayı son toplarla kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Bundan sonra kazanmaya çalışacağız."





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