Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu: Dur durak bilmeden çalışıyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Düzenlenen gecede milli voleybolcu Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş, başarılı bir yaz mevsimini geride bıraktıklarını ifade ederek, “Çok güzel bir yaz geçirdikten sonra bu başarıyı burada kutlamak bizim için onur verici. Türkiye olarak başarılı bir yazdan sonra tüm sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada onurlandırmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Kulüplerdeki başarı ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor”

Güneş, kulüp bazında aldıkları başarıların milli takıma da yansıdığını söyleyerek, “Çok başarılı bir yazdan sonra kulüplerde de bu başarıyı kovalıyoruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Türkler olarak kulüpler bazında ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor. Geliştikçe milli takımda da çok başarı elde edebiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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“Böyle bir gecede vakit geçirmekten mutluyuz”

Resepsiyonda diğer sporcularla birlikte oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Zehra Güneş, “Diğer sporcu arkadaşlarımız ile herkesin farklı programı olduğu için pek fazla vakit geçiremiyoruz. Başarı istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Profesyonel sporcular olarak biz bunu göze aldık. Böyle bir gecede birbirimizle vakit geçirip sohbet etmekten çok mutluyuz” değerlendirmesini yaptı.

Tuğba Şenoğlu: “Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik”

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu ise “Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik. Burada voleybol takımı olarak büyük başarılara imza attık. Herkesin bu gecede olması için çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı. Şenoğlu, Vakıfbank’ın dünyanın en iyi takımları arasında olduğunun altını çizerek, ellerinden geldiği kadar en iyisini yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Yasemin Adar: "Birçok ilk yaşadık"

Milli güreşçi Yasemin Adar, olimpiyatların kendileri için başarılı geçtiğini ifade ederek, “Tüm olimpik ve Paralimpik sporcularla beraber yıldızlar geçidinde bir aradayız. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok başarılı geçti. Çok güzel başarılar elde ettik. Birçok ilk yaşadık. Bu güzel geçen olimpiyatları kutlamak için bugün bir aradayız. Umarım çok güzel ve çok keyifli geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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“Artık kadınlarımız çok güçlü”

Kadın sporcuların aldığı başarılara değinen Yasemin Adar, “Kesinlikle zaten kadınlarda voleybol takımı da çok başarılıydı. Çok iyi müsabakalar çıkardılar. 5 tane olimpiyatlarda kadın sporcularımız madalya aldı bunlardan biri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında ve başarılara tekrar tekrar yaşamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“2024 Paris’te altın madalya kazanıp ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek istiyorum”

Yasemin Adar, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalyayı hedeflediğinin altını çizerek, “Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Avrupa dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcuyum ama maalesef olimpiyatlarda altın elde edemedim. Şu anki hedefim 2024 Paris’te altın madalya kazanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.

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Nesim Turan: "Madalyanın keyfini sürmeye devam ediyoruz"

Organizasyonda basın mensuplarına açıklamada bulunan milli paralimpik masa tenisçisi Nesim Turan, Tokyo'da Paralimpik oyunlarında çok keyifli bir süreç yaşadıklarının altını çizdi ve "Tokyo'dan ülkemize bronz madalyayla döndük. O dönüşün ardından böyle bir gecede bulunmaktan gerçekten son derece mutlu ve gururluyum. Evet başarıyı yakalamak tabi güzel ama o başarının keyfini sürmek ayrı bir güzel. Biz de o madalyanın keyfini sürmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

"En büyük hayalim Paris’te o madalyanın rengini altın ile değiştirip ülkeme dönmek”

Yeni hayaller ve hedefleri düşünmeye devam ettiklerini belirten milli sporcu, "O madalyadan önce de çok güzel bir kariyerim vardı ama olimpiyat madalyasının tadı, keyfi çok başka çünkü dünyanın en büyük spor organizasyonu içinde kendinize yer buluyorsunuz. Bu çok büyük bir keyif ve gurur vesilesi. Hatta bronz beni mutlu etmemişti. O madalyanın rengi çok daha farklı bir hayalle gitmiştim. Tokyo'da nasip olmadı ama en büyük hayalim Paris'te o madalyanın rengini değiştirip altın madalyayla ülkeme dönmek” değerlendirmesini yaptı.

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Buse Naz Çakıroğlu: "Paris için umutlu olduk"

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, emeklerinin karşılığını bu gece hep beraber kutladıklarını vurgulayarak, "Çok mutlu ve huzurluyum. Çok uzun süredir verdiğimiz emeklerin karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Tıpkı Tokyo'da olduğumuz gibi hep bir aradayız. Bakan Bey, genel müdürlerimiz, antrenörlerimiz hep birlikte. Tokyo'da aldığımız başarılar bizi en çok Paris için umutlandırdı. Paris için umutlu olduk çünkü orada kaçırdığımız madalyalar hep dördüncülük ve beşincilikti. Bu Paris için bir umut ışığı oldu. Orada da çok büyük başarılar elde edeceğimize bir işaret” şeklinde konuştu.

“Hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olup olimpiyata bir numara olarak gitmek”

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Buse Naz Çakıroğlu, kafilenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"En fazla olimpiyat madalyası alınan olimpiyatta yer aldığım için çok mutluyum. Bu yıl boks branşında da çok büyük ilkler başardık. Bunu da temsil ettiğim için çok mutluyum. Daha büyük başarılarda inşallah hep birlikte karşınızda olacağız. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var ve İstanbul'da ev sahipliği yapıyoruz. Ben ilk Dünya Şampiyonası'nın buraya alınacağı kesinleştikten sonra ailemin ve bütün bizi destekleyen herkesin önünde dünya şampiyonu olmayı çok istediğimi söylemiştim. Şu an öncelikli hedefimiz dünya şampiyonu olmak ve daha sonrasında da Avrupa şampiyonu olup tekrar olimpiyata kilomuzda bir numara olarak gitmek."

“Arkadan gelen sporcu arkadaşlarımızın önünü açtığımızı düşünüyorum”

Genç sporculara örnek olduklarını ifade eden Buse Naz, "Çok fazla arkadan gelen sporcu arkadaşlarımızın önünü açtığımızı düşünüyorum. Bizim daha sonrasında atacağımız bütün adımlar onlar için olacak. Burada bakanlığın da çok önemli bir payı var. Bizim işimize ve istediğimiz hayallerimize bizden daha çok saygı gösterip daha çok özen gösteriyorlar. Bu da başarıyı getiriyor. Çok daha güzel, çok daha büyük işler olacağına inanıyorum. Kendi sporumda ilk olmaktan ziyade kadın sporcu olarak ilk olmak beni çok gururlandırıyor. Benden güç, ilham alan birçok sporcuya örnek olduğumu düşünüyorum. Bu da bizim işimize daha çok dört elle sarılmamıza yardımcı oluyor. Önümüzdeki yıllarda bunun katlanarak artacağını düşünüyorum. Özellikle kadın sporcular olarak, biz elimizi attığımız her şeyi güzelleştirdiğimiz için yaptığımız sporu da güzelleştiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.