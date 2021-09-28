Zehra Güneş: "Türkiye’de gerçekten sultanlar gibiyiz"

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Vakıfbanklı voleybolcu, son dönemde sokağa çıktığında karşılaştığı manzaraları bakın nasıl anlattı:

BİZE KALP İŞARETİ YAPIYORLAR

“İnanılmaz, tarif edilemez büyüklükte bir hayran kitlemiz oluştu. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken yanımızda duran arabalardaki insanlar bize korna çalıyor, genç kızlar elleriyle kalp işareti yapıyor, bazıları camı açıp bizle gurur duyduklarını söylüyor. Kimileri de uzaktan adımızla seslenip el sallıyor. Bir yerde kahve içerken, restoranda yemek yerken tanıyıp ‘Sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diye yanıma gelen çok kişi var. Bunların hepsi bu turnuvalardan sonra katlanarak büyüdü. Herkese çok teşekkür ediyorum.”

ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Türk halkının gösterdiği ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Zehra “Bu sevginin bize yüklediği misyonlar var. Özel hayatıma eskiden de çok dikkat ederdim, şimdi daha fazla özen gösteriyorum. Ben ve milli takımdaki arkadaşlarım, örnek ve rol model kadınlar olmaya çalışıyoruz. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek, bizim için o kadar mutluluk verici sonuçlar doğuracaktır. Özellikle küçük çocuklara, gençlere ve voleybola ilgi duyanlara örnek olmak hem büyük sorumluluk hem de mutluluk verici” dedi.

VAKIFBANK BÜTÜN KUPALARA TALİP

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Zehra Güneş, ülkemizde voleybolun artık yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Biz, bu çıtayı daha da taşımaya kararlıyız. Sonu şanssız bitse de olimpiyatlardaki ilk tecrübemizde çok büyük işler başardığımızı düşünüyorum. 2024 Paris Olimpiyatları’nda hepimiz daha deneyimli olacağız ve daha iyisini başaracağız” dedi. Kulübü Vakıfbank’ın hedeflerine de değinen Zehra, “Önümüzdeki 5 kupaya da talibiz ve hepsini alacağız” diye konuştu.