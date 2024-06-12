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Zehra Güneş neden oynamıyor? Voleybolcu Zehra Güneş sakatlandı mı?

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Zehra Güneş neden oynamıyor Voleybolcu Zehra Güneş sakatlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 13:03

Zehra Güneş neden oynamadığı ile sporseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın önemli isimlerinden olan Zehra Güneş, Voleybol Milletler Ligi'nin ABD'de düzenlenen ikinci hafta etabında sakatlandı. Peki, Zehra Güneş ne zaman geri dönecek? İşte, o detaylar

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Zehra Güneş, üzüntü ve şükran duygusunu bir arada yaşadığını kaydederken Paris Olimpiyatları'na katılmak istediğini söyledi.

Zehra Güneş, sakatlığı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü.
Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!"

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ZEHRA GÜNEŞ'İN SAKATLIĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Zehra Güneş'in sakatlık sürecinin Temmuz ayına kadar sona ermesi bekleniyor.

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