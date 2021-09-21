Zehra Güneş: 'Mimiklerime takılanlar var, kameranın varlığını görmüyorum! Ebrar'ın yaptığı delilik...'

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Milli voleybolcu Zehra Güneş hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Voleyboldaki başarıları ile adını dünya çapında duyuran Güneş takım içinde neler olduğunu, kişisel yaşamını ve hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Mimiklerine gelen yorumlar hakkında üzüldüğünü söyleyen milli voleybolcu "Mimiklerimle kameraya oynadığımı düşünenler var. Ben kameranın varlığını görmüyorum bile..." dedi.

'EBRAR'IN YAPTIĞI EKSTRA DELİLİK'

Takım içerisinde yaşananlarla ilgili ise, "Ebrar'ın yaptığı ekstra delilik sahada. Hepimizin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Sahada görev alan herkesin enerjisi farklı." şeklinde konuşan Zehra Güneş, Tokyo'da unutamadığı olayı "Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkmadan önce içimizdeki enerji dağılsın diye yüksek sesle şarkı söylemiştik." sözleriyle özetledi.



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ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?



Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999, İstanbul'da doğdu. Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank’ta başladı.

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İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu takımda 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAV takım hem genç takımda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

2016-2017 sezonu Beşiktas’ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank genç takımı ile tekrardan Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof Şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da Dünya Şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, VakıfBank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.













