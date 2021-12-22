Zehra Güneş: Çektiğim acıları unuttum! Cansu Özbay: Rüya takımı isterdim... Vakıfbank'ın yıldızları Spor Arena'da

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Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley'i Ankara'da 3-2 yenerek şampiyon oldu. Tarihindeki 4. dünya şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz bir kez daha zirvedeki yerini tescillerken Vakıfbank'ın başarılı isimleri Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay, şampiyonlukla ilgili duygularını Spor Arena'ya anlattı.



Detaylar videomuzun tamamında, yorumlarınızı bekliyoruz keyifli seyirler.

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00:00 Açılış

00:10 Dünya şampiyonu Olmak Nasıl Bir Duygu?

02:30 Mental Olarak Nasıl Hazırlanıyorlar?

05:25 Başarılarındaki Temel Faktör Ne?

06:57 Kazanmaya Doydukları Bir An Var Mı?

08.30 Performanslarını Nasıl Buluyorlar?

10:22 Kız Çocuklarına İlham Olma Gururu...