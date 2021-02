Zedd, Dr. Disrespect ile birlikte Valorant yayını yapmak istiyor

DJ, plak yapımcısı ve söz yazarı olan Anton ‘Zedd’ Zaslavski, uzun süredir Twitch üstünden Valorant yayınları yapıyor. Immortal seviyesine ulaşan müzisyen, yayınlarında Phoenix ve Jett ile başarılı performanslar sergiliyor. Zedd, geçtiğimiz gün Dr. Disrespect’in bir Tweet’inin altına kendisiyle birlikte Valorant oynamak istediğini söyledi.

Ünlü yayıncı Dr. Dsirespect de bir süredir Valorant yayını yapıyor. Disrespect’in performansından etkilenen Zedd, kendisiyle birlikte oynamak istediğini dile getirdi. Twitter’da Dr. Disrespect’in paylaştığı kliplerden birinin altına yorum yapan Zedd “Doc, artık ikimizin birlikte oynamasının zamanı geldi.” dedi. Dr. Disrespect şu an için yayıncının yorumuna açık olarak yanıt vermedi.

Doc, it’s time for us to duo!