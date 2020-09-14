Ze Luis kimdir? İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ze Luis hakkında merak edilenler

Yeşil Burun Adası vatandaşı olan Ze Luis, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkmış ve 7 gol kaydetmişti. Bonservisi Porta'da olan oyuncunun pek çok talibi var. İşte, Ze Luis hakkında merak edilenler...

Tam adı José Luís Mendes Andrade olan oyunucu Zé Luís olarak biliniyor. 24 Ocak 1991 tarihinde Yeşil Burun Adaları'nın Fogo bölgesinde dünyaya geldi.

2009'da Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente FC ile profesyonel futbola adım attı. 2011'de Braga'nın B takımına katıldı daha sonra ana kadroya yükseldi.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015’te 6,5 milyon euro’ya transfer olduğu Spartak Moskova’da 4 sezon forma giyerken Rusya’da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıktı ve 35 gol atıp 23 asist yaptı.

Ze Luis, 2010 yılından bu yana Yeşil Burun Adaları millî futbol takımı için de forma giymektedir.