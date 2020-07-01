MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması!
GeriFutbol Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf, Zanka'nın Fenerbahçe'ye döndüğünü açıkladı.

Fenerbahçe'den devre arası Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias Zanka geri dönüyor.

Fortuna Düsseldorf kulüp sitesinden yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun Fenerbahçe'ye döneceğini belirtirken Zanka'ya performansı için teşekkür etti.

''TEŞEKKÜR EDERİZ, BOL ŞANS DİLERİZ''

Alman ekibinden yapılan açıklamada ''Sezonun ikinci yarısında toplam 11 maçta forma giyen Zanka, 2 yıl daha sözleşmesi olduğu Türkiye'nin en büyük takımlarından Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Kendisine teşekkür eder, geleceği adına bol şans dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Zanka, Fortuna Düsseldorf'da 11 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

 

Zanka için resmi Fenerbahçe transfer açıklaması

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle