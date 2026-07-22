Zaniolo'da mutlu son!

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İtalya Serie A ekibi Udinese, Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

GALATASARAY'A 5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Udinese, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zaniolo'nun bonservisini bu yaz 5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında almıştı.

PERFORMANSI

Zaniolo, İtalyan ekibiyle çıktığı 34 maçta 6 gol - 6 asist kaydetti.