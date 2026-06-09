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Zaniolo transferinde ters köşe! Türkiye'ye geliyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Nicolo Zaniolo
Zaniolo transferinde ters köşe Türkiyeye geliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 09:20

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını belirterek, transfer konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceklerini açıkladı. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz yaz, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan ayrılarak Udinese’ye kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo’nun geleceği netleşiyor.

'BİRAZ DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ'

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, “Zaniolo ile her konuda anlaştık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray’la bonservis pazarlığı için Türkiye’ye geleceğiz. Galatasaray’ın talep ettiği miktarları biraz düşürmek istiyoruz” diye konuştu.

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OPSİYONU KULLANMAYACAKLAR

Bu da İtalyan kulübünün 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayıp bu rakamı düşürmeye çalışacağını gösteriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Udinese formasıyla 38 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol atarken 8 de asist yaptı.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Nicolo Zaniolo

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