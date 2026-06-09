Zaniolo transferinde ters köşe! Türkiye'ye geliyorlar

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Geçtiğimiz yaz, transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan ayrılarak Udinese’ye kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo’nun geleceği netleşiyor.
'BİRAZ DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ'
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, “Zaniolo ile her konuda anlaştık. Önümüzdeki günlerde Galatasaray’la bonservis pazarlığı için Türkiye’ye geleceğiz. Galatasaray’ın talep ettiği miktarları biraz düşürmek istiyoruz” diye konuştu.
OPSİYONU KULLANMAYACAKLAR
Bu da İtalyan kulübünün 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayıp bu rakamı düşürmeye çalışacağını gösteriyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Udinese formasıyla 38 maçta süre bulan Zaniolo, 6 gol atarken 8 de asist yaptı.