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Zaniolo transferinde kriz! 'Hayal kırıklığı yaşıyor'

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#Nicolo Zaniolo#Udinese#Galatasaray
Zaniolo transferinde kriz Hayal kırıklığı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 09:41

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullandığını açıklamıştı. Ancak İtalyan oyuncunun menajeri, Udinese ile maaş konusunda henüz anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

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Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini aldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ancak transferin ardından oyuncunun menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

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İtalyan basınına konuşan Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun Udinese'deki performansından memnun olduklarını ancak maaş konusunda yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Claudio Vigorelli'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"HENÜZ BİR ANLAŞMAYA VARILAMADI"

"Nicolo'nun Udinese'de çok olumlu bir sezon geçirmesinden elbette memnunuz, ancak şimdi maaşı konusunda yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Onun Udinese'ye transfer süreci zamana karşı bir yarış şeklinde gelişti. O dönemde kabul edilen maaş şartları, oyuncunun gerçek değerini yansıtmıyordu.

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Zaniolo transferinde kriz Hayal kırıklığı yaşıyor

Udinese ile, satın alma opsiyonu kullanılmadan önce yeniden masaya oturup yeni şartları görüşeceğimiz yönünde bir söz alarak sözleşme imzaladık. Son günlerde Udinese ile yoğun temaslarımız oldu ancak her iki tarafın çabalarına rağmen henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Nicolo, satın alma opsiyonunun kullanılmasına yol açan süreç nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve kırgın hissediyor. Ancak pozisyonları netleştirmek ve bir anlaşma zemini bulmak için kulüple yapılacak görüşmeyi beklemeye devam ediyoruz."

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#Nicolo Zaniolo#Udinese#Galatasaray

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