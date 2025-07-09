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Zaniolo, kendini Okan Buruk'a kanıtlamaya çalışıyor!

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#Galatasaray#Okan Buruk#Nicolo Zaniolo
Zaniolo, kendini Okan Buruka kanıtlamaya çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:00

Son 2 sezonda 3 farklı takımda kiralık oynayan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da kalmak istiyor.

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Son 2 sezonu Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo sarı kırmızılılara geri dönerken kalıcı olmakta kararlı.

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KENDİNİ OKAN BURUK'A KANITLAMAYA ÇALIŞIYOR

Önceki 2 sezonda olduğu gibi bu yıl da kiralanması beklenen İtalyan yıldız takımla yeni sezon çalışmalarına katılırken kendisini teknik direktör Okan Buruk’a kanıtlamak için adeta canla başla çalışıyor.

KALMA İHTİMALİ VAR

Hocası ile de görüşen 26 yaşındaki futbolcu hazırlık döneminde Buruk’u ikna edebilirse takımda kendine yer bulabilir.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Nicolo Zaniolo

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