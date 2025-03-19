Zaniolo için olay itiraf! 'Bonservisi sorunların en küçüğü!'

Haberin Devamı

İtalyan menajer Caiocondo Martorelli, Nicolo Zaniolo'nun geleceği hakkında konuştu.

Bonservisi Galatasaray'da olan yıldız oyuncu, kariyerini kiralık olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da sürdürüyor.

"3-5-2'DE ZORLANIYOR"

Zaniolo'nun Fiorentina kariyerine değinen Martorelli, "Bu onun için zor bir durum, bu sistemde acı çekeceği açık (3-5-2). Artık Palladino'nun (Fiorentina Teknik Direktörü) ona vereceği sürede değerini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Zaniolo'nun nitelikleri tartışılmaz ama bu sistemde zorlanıyor. Zaniolo en iyi performansını 4-3-3 ya da 4-2-3-1'de sağ kanatta oynadığında gösteriyor. 3-5-2'de ise zorlanıyor. ifadelerini kullandı.

"BONSERVİSİ SORUNLARIN EN KÜÇÜĞÜ"

Zaniolo'nun sözleşmesinde bulunan 16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ile ilgili ise Martorelli, "Zaniolo, potansiyel olarak bu miktara değer. Eğer Zaniolo'ya inanmak istiyorsanız, 16 milyon euro'luk bonservis sorunların en küçüğü. Asıl sorun bu tip bir oyuncuya ne kadar yatırım yapmak istediğinizi anlamak." şekilde konuştu.

Haberin Devamı

ZANIOLO'NUN SAYILARI

2022/23 sezonunda Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Zaniolo, sarı - kırmızılı forma altında 12 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İtalyan yıldız, Fiorentina'da ise şu ana kadar 6 maçta süre buldu. Ancak skor katkısı sağlayamadı.