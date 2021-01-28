Son Dakika | Zamalek, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini resmen açıkladı!
Zamalek, Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı.
Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı.
Mısır kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mohamed’in 1,5 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak
EŞİNDEN PAYLAŞIM: SONUNDA
Mostafa Mohamed'in eşi de "Sonunda" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Mostafa Mohamed kimdir?
28 Kasım 1997 doğumlu Mostafa Mohamed, 1 metre 85 santimetre boyunda. Sağ ayağını kullanıyor. Zamalek altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor.
Golcü futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Mostafa Mohamed, 2016 ile 2019 yılları arasında El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralandı.
23 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde 122 maça çıkarken 41 gol atıp 10 da asist yaptı.
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