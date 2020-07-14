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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Zalgiris'te Martin Schiller dönemi! Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalınca...

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Zalgiris'te Martin Schiller dönemi! Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalınca...
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getirdi.

Zalgiris Kulübü, 38 yaşındaki Schiller ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray başantrenörü Ertuğrul Erdoğan takımda kalacağını açıkladı
Galatasaray başantrenörü Ertuğrul Erdoğan takımda kalacağını açıkladı

Schiller, Almanya'nın Artland Dragons ve Riesen Ludwigsburg ekipleri ile Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Genç çalıştırıcı, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Utah Jazz'ın Gelişim Ligi (G League) takımı Salt Lake City Stars'ta başantrenörlük görevine başlamıştı.

Schiller, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde yılın antrenörü ödülünü kazanmıştı.

 

Zalgiriste Martin Schiller dönemi Ertuğrul Erdoğan, Galatasarayda kalınca...

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