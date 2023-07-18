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Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius ön eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? Sarı Kırmızılıların rakibi belli oldu!

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Zalgiris Vilnius
Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius ön eleme maçı saat kaçta hangi kanalda Sarı Kırmızılıların rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 20:47

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Zalgiris Vilnius oldu. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında temsil edecek. Zalgiris Vilnius, 0-0 sona eren biten ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşti. Sarı Kırmızılı takım, elemeleri geçmek için Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile mücadele verecek. Heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi Zalgiris Vilnius-Galatasaray ön eleme maçı naklen ekranlara gelecek. Peki, Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius ön eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bilgiler.

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Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri sporseverlerin gündemine geldi. Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Zalgiris ile 25 veya 26 Temmuz’da LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, ayrıntılar.

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius, 0-0 sona eren biten ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, Zalgiris ile 25 veya 26 Temmuz’da LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

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Maçın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli değil. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Zalgiris Vilnius