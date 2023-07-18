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Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri sporseverlerin gündemine geldi. Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Zalgiris ile 25 veya 26 Temmuz’da LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, ayrıntılar.

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius, 0-0 sona eren biten ilk maçın rövanşında Struga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, Zalgiris ile 25 veya 26 Temmuz’da LFF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta Rams Stadyumu'nda oynanacak.

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Maçın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli değil. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.