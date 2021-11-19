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Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#THY Avrupa Ligi#Fenerbahçe Beko#Zalgiris Kaunas
Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak maça çevrildi. Peki Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 16 Kasım Salı günü konuk olduğu Bayern Münih’e 71-63 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 16, Jan Vesely ise 12 sayı üretti. Djordjevic’in öğrencilerinin 10 maç sonunda 3 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da, dizinde ağrıları devam eden Danilo Barthel ile Bayern Münih mücadelesinde baldır sakatlığı yaşayan Dyshawn Pierre'nin durumlarına maç saatinde karar verilecek.

ZALGİRİS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Zalgiris Kaunas’a konuk oluyor. 19 Kasım Cuma günü TSİ 21.45’te oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Piort Pastusiak (Polonya), Gentian Cici (Romanya) hakem üçlüsü yönetecek.

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#THY Avrupa Ligi#Fenerbahçe Beko#Zalgiris Kaunas

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