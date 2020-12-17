Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım devam ediyor. THY Avrupa Ligi 15'inci Hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zalgiris karşısında çıktığı son 10 maçtan 3 mağlubiyet 7 galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmada da galibiyete odaklanacak. Peki, Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ZALGİRİS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 15'inci Hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 17 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Organizasyonda çıktığı son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 9'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Zalgiris ise 9. basamakta bulunuyor.



İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 13'ünü Fenerbahçe kazanırken, 5'inde ise Zalgiris sahadan galip ayrıldı.



Fenerbahçe Beko, bu süreçte deplasmanda yaptığı maçlarda Zalgiris'e büyük üstünlük kurdu. Litvanya'da oynanan karşılaşmaların 7'sini sarı-lacivertliler, birini ise Zalgiris kazandı.



Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemeyecek.