Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 508. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 507 karşılaşmada 272 galibiyet ve 235 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 10 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada ise Anadolu Efes, dokuz galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 94-60 kazanmıştı.

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

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Turkish Airlines Euroleague 30. hafta maçında 17 Mart 2022, Perşembe günü Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına konuk oluyor. Zalgirio Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.