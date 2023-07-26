Zalgiris-Galatasaray maçı sonrası tepki ve yönetime çağrı! 'Hemen satılsın', Okan Buruk'tan itiraf...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

NELSSON'DAN BÜYÜK HATA

İlk yarı 0-0 sona ererken maçın 47. dakikasında 47'nci dakikasında Zalgiris Vilnius'un hızlı gelişen atağında Victor Nelsson büyük bir hataya imza attı.

Danimarkalı savunma oyuncusunun kaptırdığı top sonrası Oyewusi karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. Bu hatayla birlikte maçın ilk golünü ev sahibi takım atmış oldu.

PERFORMANSI ÇOK KONUŞULDU

Galatasaray'dan ayrılma ihtimali konuşulan Nelsson'un, golde yaptığı hata dışında da gösterdiği performans taraftarların tepkisini topladı.

Geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin, takımdan ayrılmak istediği için böyle bir düşüş yaşadığı şeklinde de yorumlar yapıldı.

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SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Birçok sarı-kırmızılı taraftarlar, Nelsson'un motivasyonunu kaybetmesi sebebiyle satılması gerektiğini savundu.

INSTAGRAM'DAN TEPKİ

Ayrıca Victor Nelsson'un Instagram hesabına yorum yaparak Danimarkalı oyuncuya tepki gösterenler de oldu. Bir kısım ise oyuncuya destek verilmesi gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

OKAN BURUK DA İTİRAF ETTİ

Karşılaşmanın ardından Nelsson'u eleştiren başka bir isim ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

Başarılı teknik adam "Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ TAKIMDA TUTMAK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde birçok talibi bulunan NELSSON'un durumu hakkında açıklama yapan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, "Amacımız Boey ve Nelsson'u takımda tutmak. Bu iki oyuncuyu satmak istemiyoruz. Onların da kararı bu yönde olursa tutacağız. Hedefimiz büyük. Sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Onlar dışındaki bazı oyunculardan gelirler elde edilecektir. Sponsorluk gelirlerine yüklenmemizin nedeni, finansal fair-play açısından oyuncu satmak zorunda kalmadan korumak. Ancak oyuncunun gitmek istemesi farklı konular. Şu an için öyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

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