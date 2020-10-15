Zalgiris Anadolu Efes maçı ile basketbolun devler liginde heyecan devam ediyor. 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile ligde 10'uncu sırada yer alan temsilcimiz Anadolu Efes, henüz hiç mağlubiyeti bulunmayan Zalgiris'e konuk olacak. Peki, Zalgiris Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ZALGİRİS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Zalgiris Anadolu Efes maçı, 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ANADOLU EFES'İN 690. MAÇI

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.