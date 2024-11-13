Zalewski'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı: Mourinho...

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Yaz transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski, kendisine yapılan teklif hakkında açıklamalarda bulundu.

Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski, ilk kez Galatasaray gibi önemli bir takımdan teklif aldığını ve karar vermekte zorlandığını söyledi.

"BENİM İÇİN ZOR BİR DURUMDU"

Polonya basınından Meczyki'ye açıklama yapan Nicola Zalewski, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifine ilişkin olarak "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE MOURINHO YANITI

"Galatasaray ile görüştüğün sırada Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile konuştun mu?" sorusuna yanıt veren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hayır. Fenerbahçe'ye transferim de söz konusu değildi." dedi.

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Bu sezon Roma'da 10 maçta forma giyen Nicola Zalewski, 1 asistlik katkı sağladı.