Zaha'nın oynadığı maçta Lyon kazandı

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Fransa Ligue 1'de 6. hafta mücadelesinde Toulouse, Olimpik Lyon'u konuk etti.
Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lyon, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Nicolaisen (KK) ve 90+5. dakikada Fofana'dan geldi.
Ev sahibi Toulouse'un tek golünü ise 14. dakikada Gboho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lyon 6 hafta sonunda 7 puana yükseldi. Toulouse ise 5 puanda kaldı.
Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha ilk 11 başladığı maçta 53 dakika forma giydi.