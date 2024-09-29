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Zaha'nın oynadığı maçta Lyon kazandı

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#Ligue 1#Wilfried Zaha#Lyon
Zahanın oynadığı maçta Lyon kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 18:26

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Wilfried Zaha'nın oynadığı maçta Lyon, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'de 6. hafta mücadelesinde Toulouse, Olimpik Lyon'u konuk etti.

Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lyon, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Nicolaisen (KK) ve 90+5. dakikada Fofana'dan geldi.

Ev sahibi Toulouse'un tek golünü ise 14. dakikada Gboho kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Lyon 6 hafta sonunda 7 puana yükseldi. Toulouse ise 5 puanda kaldı. 

Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha ilk 11 başladığı maçta 53 dakika forma giydi.

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#Ligue 1#Wilfried Zaha#Lyon

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