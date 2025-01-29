Zaha'dan sonra Ziyech de gidiyor

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Wilfried Zaha’yı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte’a kiralayan Galatasaray kadroda düşünmediği bir diğer yıldız olan Hakim Ziyech ile de vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Faslı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardı. Bugün Dubai’ye gidecek olan Ziyech son anda bir sıkıntı yaşanmaması durumunda kendisini Al-Nassr’a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

HEM KONTENJAN HEM DE EKONOMiK RAHATLAMA

G.SARAY, Chelsea’dan bedelsiz satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Ziyech’e ilk sezonunda 3 milyon 587 bin 500 Euro maaş ödemişti. Bu yıl 11 maçta sadece 320 dakika şans bulan futbolcu sarı kırmızılılardan net 2 milyon 850 bin Euro alacaktı. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte sarı kırmızılılar hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de maaşının yarısını ödemekten kurtulacak.