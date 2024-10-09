Wilfried Zaha'dan hocasına çarpıcı yanıt: 'Umrumdaymış gibi mi görünüyor'

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Wilfried Zaha, 30 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Galatasaray'dan Olimpik Lyon'a kiralanmıştı.

Fakat yıldız oyuncu Fransız ekibinde beklentilerinin uzağında kaldı. Takımın teknik direktörü Pierre Sage, hücum oyuncusunu kamuoyu önünde bizzat eleştirirken Fildişi Sahilli oyuncu sosyal medya üzerinden hocasına yanıt verdi.

"FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZOR"

Olimpik Lyon'un Nantes'i 2-0 yendiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Pierre Sage, Zaha hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Oynamayan veya az oynayanlarla çok net bir iletişim kurdum. Onları futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu söyledim. Oyuncularımdan yalnızca sahada değil, profesyonellik açısından da daha fazlasını bekliyorum. Olmaları gereken profesyonel seviyeye ulaşmadığında onları başka şeylere göre değerlendirmem gerekiyor."

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"UMRUMDA GİBİ Mİ GÖZÜKÜYOR"

Wilfried Zaha ise hocasının bu açıklamalarına sosyal medya hesapları üzerinden yanıt verdi. 31 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umrumda gibi mi görünüyor?" ifadelerini kullandı.

NANTES MAÇININ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Fildişi Sahilli oyuncu, teknik direktör Pierre Sage tarafından Nantes maçının kadrosuna alınmamıştı.

FRANSIZLAR DEĞERLENDİRDİ

Olimpik Lyon'un Toulouse'u 2-1 yendiği maçta 53 dakika sahada kalan Wilfried Zaha'nın umursamaz tavırları Fransız basınında sert tepki almıştı. Fransız gazetesi Jeunesfooteux, oyuncunun hareketlerini "iğrenç" sıfatıyla nitelendirmişti.

OKAN BURUK İLE DE SORUN YAŞAMIŞTI

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage ile yıldızı barışmayan Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de sorun yaşamıştı. Buruk, 31 yaşındaki oyuncunun sahada olduğu dakikalarda takımının üretim yapamadığını söylemişti.

'YANLIŞ TAKTİK VERDİ'

Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 5-0 yenildiği Türkiye Süper Kupası maçının ardından da Okan Buruk'un hedefindeydi. Buruk, Zaha'nın takım arkadaşlarına kendisinin söylediğinden farklı bir taktiği aktardığını iddia etmişti.

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BU SEZON İKİ MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Lyon'a kiralanan tecrübeli futbolcu, Fransız ekibiyle birlikte toplam 2 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 76 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takımına 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY İLE 43 MAÇA ÇIKTI

2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı kırmızılı ekiple toplam 43 maça çıktı. Fildişi Sahilli oyuncu bu maçlarda takımına 10 gol - 5 asistlik katkı sağladı.

LYON'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasını galibiyet ile tamamlayan Olimpik Lyon, turnuvanın üçüncü haftası kapsamında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.