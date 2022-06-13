Zaferin şifresi 23. sandık ve genç üyeler

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İşte son düzlükte, foto finişte Dursun Özbek’in seçimden zaferle ayrılmasını sağlayan faktör! Gençler ‘Özbek ile Erden Timur’ dedi!

23. sandıkta Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu’ndan tam 96 fazla oy aldı ve yarıştan genç üyelerin kararı ile mutlu ayrıldı.

Özbek’e seçimi kazandıran son 4 sandık, yani genç üyeler oldu. Galatasaray’da beklediğimiz ve haftalardır aktardığımız gibi rekabet düzeyi yüksek, kıyasıya bir başkanlık yarışı yaşandı.

Hamamcıoğlu yarışı hep önde götürdü. Açılan ilk 20 sandıkta 1769 oy alan Hamamcıoğlu, Özbek’in 28 oy önündeydi!

HER ŞEY SON 4 SANDIKTA BiTTi

Ancak ne olduysa son 4 sandıkta oldu. Galatasaray Lisesi’nin genç mezunları ve kulübe yeni üye olan isimler seçimden Dursun Özbek’in zaferle ayrılmasını sağladı. Özellikle Erden Timur faktörü burada devreye girdi.

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Basketbol takımındaki başarısının yanı sıra Galatasaray Kulübü’ne sağladığı sponsorluk katkıları ile Erden Timur, taraftarın gönlüne taht kurmuştu. Ancak bu sevginin genel kuruldaki karşılığı bilinmiyordu!

Çünkü Erden Timur, G.Saray’ın iç siyasetine ilk kez girmiş ve göreve aday olmuştu. Timur’un, Galatasaray’da özellikle genç üyelerin de desteğini aldığı resmen ortaya çıkmış oldu.

Elbette Özbek’in ekibinin ciddi çalışması ve Galatasaray Lisesi’nin 146-147-148- 149-150-151-152 ve 153. dönem mezunları 23. sandıkta oy kullanıp seçimin Özbek lehine kırılmasını sağladı.

SON 1500 ÜYEYE ULAŞILAMADI

Bu arada şu dipnotu da belirtelim... Özbek ekibi son 1500 genel kurul üyesi ile alakalı haziran çalışmasına imza atamadı.

Nedeni ise Galatasaray Divan Kurulu, kulübe son dönemde üye olan 1500 kişinin iletişim bilgilerini adaylara vermedi.

Bu isimlerin birçoğuna ulaşılamamış olsa da genç ve sessiz Galatasaray ‘Özbek’ dedi. Timur dışında final sandıklarında ön plana çıkan 2 isim daha var.

G.Saray Lisesi’nin yeni mezunlarının Özbek’i tercih etmesinde Ahmet Yüce Ocaklı ile Kenan Altıntaş’ın payı bir hayli fazla.

BEYAZ OYLARIN ETKiSi BÜYÜK

Tabii ki bu sonuçta ‘beyaz oyların’ da etkisi büyük oldu. Sayın Dursun Özbek, 138 oy farkla seçimi kazandı.

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Galatasaray Genel Kurulu’nda 175 beyaz oy çıktı. İşte bu kararsız üyeler, mor ve beyaz liste atanlar, geçersiz oylar belki de bu sonuçta önemli rol oynadı. Çünkü oy farkından çok beyaz, geçersiz oy çıktı.