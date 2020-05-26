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GeriFutbol Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası!
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Futbol
Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası!

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Yves Jean-Bart'a 90 gün men cezası!
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Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği gerekçesiyle 90 gün men cezasına çarptırıldı.

FIFA, Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Yves Jean-Bart'a, milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla geçirdiği soruşma nedeniyle 90 gün men cezası verdi.

Yapılan açıklamada, Jean-Bart'ın FIFA Etik Kuralları'nın 84 ile 85. maddelerine uygun olarak ulusal ve uluslararası futboldan 90 gün men edildiği duyuruldu.
Men kararının Jean-Bart ile ilgili sürmekte olan soruşturmalar nedeniyle verildiği belirtildi.

20 yıldır federasyon başkanlığı yapan Jean-Bart, kendisine yönelik iddiaları geçen ay reddetmişti.

 

Yves Jean-Barta 90 gün men cezası

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