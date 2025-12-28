×
HABERLERSpor Haberleri

Yüzyılın takas iddiası! Fenerbahçe, Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'ye karşılık istedi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 07:00

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 4 futbolcuyu içeren bir transfer anlaşması için görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de 12 Ekim’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak gönderilen Cengiz Ünder’le ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerin iki futbolcuyu, siyah beyazlı kulübün iki genç yeteneği Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile takas etmeyi önerdiği belirtildi.

Cengiz’in bonservis bedelini sordular

Beşiktaş yönetimi, performansından memnun olduğu Cengiz Ünder’in bonservis bedelini görüşmek için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli mevkidaşları ile bir araya geldi.

Yapılan toplantıda sarı lacivertliler sürpriz takas teklifinde bulunarak, Cengiz veya İrfan Can Kahveci karşılığında Demir Ege Tıknaz veya Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu kadrolarına katmak istediklerini bildirdiler.

Beşiktaş düşünmek için süre istedi

Siyah beyazlılar, bu teklife hemen bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını belirtip düşünmek için süre talep ettiler.

Öneriyi önce kendi aralarında değerlendirecek olan yöneticilerin, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşerek düşüncelerini öğreneceği kaydedildi.

Başkan Serdal Adalı’nın çok güvendiği Yalçın’ın bu konudaki görüşünün transferde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

İrfan Can Kahveci’ye Hull City de talip

Takas edilmeleri düşünülen futbolculardan İrfan Cah Kahveci’ye, Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City de talip. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. 28 yaşındaki Cengiz Ünder’e ise 7 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki Demir Ege Tıknaz 6 milyon Euro, 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu ise 5 milyon Euro değerinde.

#Süper Lig#Fenerbahçe#Beşiktaş

