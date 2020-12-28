Yüzyılın futbolcusu seçilen Ronaldo'nun oğluyla ilgili sözleri gündeme oturdu

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünyadaki tarafların oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'da yapılan törende Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

GEORGINA RODRIGUEZ BÜYÜLEDİ

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez giydiği ışıltılı kırmızı elbise ile törene damga vurdu. Liverpool'un 59 yaşındaki efsanesi Ian Rush ise törene İrlandalı şarkıcı ve model nişanlısı Carol Anthony ile birlikte katıldı.

"TAKIM ARKADAŞLARIM OLMADAN BU REKORLARI KIRAMAZDIM"

Törende konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "Bir profesyonel olarak 20 yıl üst düzeyde forma giydim ve goller attım. Kırılacak başka bir rekor olduğunu bilmiyordum. Rekorları duymak benim için bir zevk, tüm bunları başardım ama takım arkadaşlarım olmadan, harika bir takım olmadan bu rekorları kıramazdım. Bu olağanüstü başarılar bana devam etmem için motivasyon veriyor. Umarım daha uzun yıllar oynayabilirim. En iyisi olarak adlandırılmak büyük bir onur, umarım bu pandemi süreci gelecek yıl biter ve daha çok eğlenebiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM KIZMAMA RAĞMEN KOLA İÇİP CİPS YİYOR"

Portekizli süper yıldız, oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile ilişkisi üzerine de şaşırtıcı sözler sarf etti.

Ronaldo, "İleride iyi bir futbolcu olup olamayacağını göreceğiz. Buna kızdığımı bilmesine rağmen bazen kola içiyor, cips yiyor. Bazen ona vücüdunu yenilemesi için soğuk suya girmesini söylüyorum. Bana suyun çok soğuk olduğunu söylüyor. Bunlar normal çünkü henüz sadece 10 yaşında. Oğluma futbolcu olması için baskı yapmayacağım ama yardımımı isterse tabii ki yardım edeceğim. Bu uzun ve sıkı bir çalışma gerektiriyor. Oğlumun her şeyden önce futbolcu da olsa doktor da olsa en iyisi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

7 ÇOCUK İSTİYOR

Cristiano Ronaldo Jr. dışında Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo isimli 3 çocuğu daha olan Portekizli yıldızın 7 çocuk sahibi olmak istediği biliniyor.

GUARDIOLA YÜZYILIN HOCASI, REAL MADRID YÜZYILIN TAKIMI SEÇİLDİ

Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü. "Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi. Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.