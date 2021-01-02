Yüzlerce yıldız oyuncu artık serbest! İşte bedavaya transfer edilebilecek isimler...

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Yeni yılla birlikte dış dünyadan ve Süper Lig’den yüzlerce futbolcu, istedikleri kulüple transfer görüşmesi yapmaya hak kazandı. Sözleşmeleri 2021 Haziran’ında bitecek olan bu oyuncular, halen forma giydikleri takımlardan izin almadan istedikleri kulüplerle masaya oturabilecek.

Öncelikle Avrupa liglerinin en pahalı isimlerine göz atarsak; dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve 100 milyon Euro değer biçilen Lionel Messi, listenin en pahalı ismi olarak birinci sırada yer alıyor. Bayern Münih’in 65 milyon Euro’luk defans oyuncusu David Alaba, 60 milyon Euro’luk değeriyle dünyanın en pahalı kalecileri arasında bulunan Milanlı Gianluigi Donnarumma listede ilk 3’teki diğer isimler.

Tüm dünya Messi'nin nerede oynayacağını merak ediyor

Manchester City’den Sergio Aguero, Liverpool’dan Georginio Wijnaldum, Real Madrid’den Sergio Ramos, PSG’den Angel di Maria, Julian Draxler, Porto’dan Moussa Marega, Napoli’den Arkadiusz Milik, Nikola Maksimovic ve Roma’dan Henrikh Mkhitaryan gibi dünyaca ünlü yıldızların bulunduğu listenin tek Türk oyuncusu Hakan Çalhanoğlu. 2020 yılında mükemmel performans sergileyerek değerini 35 milyon Euro’ya çıkaran Milan’ın 10 numarasına, Inter ve Manchester United’ın aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp talip. Tüm dünyada transferi en çok merak edilen isim ise hiç şüphe yok ki Lionel Messi. Daha birkaç gün önce İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Barcelona’dan ayrılma düşüncesini koruduğunu ifade eden Arjantinli yıldızın, PSG veya Manchester City’den birine gitmesi yüksek ihtimal.

Aboubakar, Muslera, Belhanda, Linnes ve Emre Akbaba da özgür

Süper Lig’de 1 Ocak itibarıyla serbestçe transfer görüşmesi yapma izni kazanan futbolcular listesinde Beşiktaşlılar, en pahalı ilk 3’te yer alıyor. 7 milyon Euro değer biçilen Vincent Aboubakar ile 6.5 milyon Euro’luk Josef ve 6 milyon Euro’luk Dorukhan Toköz için siyah beyazlı yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor. En pahalı 20 futbolcuya yer verdiğimiz listede en fazla oyuncusu olan kulüp ise Galatasaray... Sarı kırmızılılarda 5 ismin; Younes Belhanda, Fernando Muslera, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Martin Linnes’in mukaveleleri sezon sonu bitecek. Ayrıca, 4 büyüklerin yakından takip ettiği futbolculardan Alanyasporlu Steven Caulker, Salih Uçan, Kasımpaşalı Aytaç Kara, Göztepeli Alparslan Öztürk, Konyasporlu Levan Shengelia da, bonservis bedelleri olmadığı için transferin gözdeleri olmaya aday.