Yüzbinlerce Galatasaraylı Yenikapı'ya akacak!

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Yenikapı’daki etkinlik alanının kapıları saat 16.00’da açılacak. 19.05’ten itibaren futbolcular sahneye çıkacak, 21.00’de de kupa töreni yapılacak. Şölende çok sayıda ünlü sanatçı da sahne alacak.

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları dün Yenikapı Miting Alanı’nda başladı. GS Plus uygulamasını indiren taraftarların ücretsiz katıldığı kutlamalar saat 12.00’de DJ performansları ile start aldı. Ardından, takımlarının Göztepe ile oynadığı maçı dev ekrandan izleyen taraftarlar, saat 22.00’ye kadar tezahüratlar, marşlar söyleyerek büyük coşku yaşadı. Bugün aynı yerde yapılacak asıl büyük kutlamalar ise saat 16.00’da başlayacak.

Kenan Doğulu, Ebru Yaşar ve Atiye de katılacak

Futbol takımı saat 17.30’da üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek. Daha sonra Sarayburnu’nda kendilerini bekleyen tekneye binecek olan sarı kırmızılılar, Boğaz turu yaptıktan sonra Yenikapı’ya gidecek. Saat 19.05’te başlayacak şölende futbolcular sahneye kendi seçtikleri şarkılarla çıkacak, saat 21.00’de de Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak. Kutlamalarda, aralarında Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Gökhan Kırdar ve Atiye’nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak.

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İşte kutlama programı;

16.00: Yenikapı Miting Alanı’na girişler başlayacak.

17.30: Takım Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Sarayburnu’nda tekneye binecek kafile G.Saray Adası’ndan dönerek Yenikapı’ya gelecek. Yenikapı’daki kutlamalar başlayacak.

19.05: Futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

21.00: Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak. Ünlü sanatçılar şampiyonluk kutlamasında sahne alarak, şarkılarını Galatasaray taraftarları için söyleyecek.