Yüzbinler çıldırdı, Osimhen'i istiyor!

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Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna en büyük katkıda bulunan oyuncuların başında gelen Victor Osimhen’in sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizlik devam ederken taraftarlar yıldız futbolcunun devam etmesini istiyor. Sarı kırmızılı taraftarlar özellikle son haftalarda hemen hemen her maçta gerek açtıkları “Bizimle Kal” pankartları gerekse “Taraftarlar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratları ile hem oyuncuya hem de başta başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetim kuruluna pres yaparken dün Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarının da yıldızı Osimhen’di.

Geç başladı, sık sık da ara verdi

Öğlen saatlerinden itibaren etkinlik alanını doldurmaya başlayan taraftarlar sık sık “Taraftarlar çıldırdı, Osimhen’i istiyor” tezahüratları ile alanı inletti. Saat 19.05 itibariyle kutlamalar resmen başlarken kürsüye başkan Dursun Özbek’in gelmesiyle birlikte tezahüratlar tavan yaptı. Nijeryalı golcüye verilen destek nedeniyle konuşmasına geç başlamak zorunda kalan Özbek, tezahüratlar nedeniyle de sık sık durmak zorunda kaldı. Sarı kırmızılıların başkanı, kendisine ve yönetime yapılan çağrı ile ilgili olarak da yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Bu sezon 36 kez ağları sarstı

"Victor Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor.” Süper Lig’de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Victor Osimhen bu sezon 25’i ligde olmak üzere tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 36 gol attı. 8 de asisti bulunan 26 yaşındaki futbolcu 44 gole direkt katkı verdi.

GALATASARAY ÇOK BÜYÜK KULÜP

Sarı kırmızılı futbolcular takım otobüsüyle tura çıkarken Osimhen sosyal medyadan canlı yayın başlattı. İnstagram’da 6.1 milyon takipçisi bulunan Nijeryalı golcünün yıldızın yayınını binlerce kişi izlerken Osimhen’in “G.Saray çok büyük kulüp” yorumu dikkat çekti.

BETÜL DEMiR’DEN ‘GiTME KAL OSiMHEN’

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Yenikapı'da sahne alan sanatçılardan Betül Demir de Sezen Aksu’nun ‘Git’ şarkısında yer alan ‘Gitme kal’ bölümünü ‘Gitme kal Osimhen, deliler gibi özledim’ şeklinde değiştirerek yıldız golcüye çağrıda bulundu.

‘STAY WiTH US’ ABD’DE TiMES MEYDANI’NDA

Bir Galatasaray taraftarı, New York’ta bulunan Times Meydanı’na “Stay With Us” (Bizimle kal) yazılı Osimhen fotoğrafını dijital panoda yayınlattı.