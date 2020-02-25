MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYuto Nagatomo'ya Brezilya'dan transfer daveti
GeriFutbol Yuto Nagatomo'ya Brezilya'dan transfer daveti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.02.2020 - 08:58,Son Güncelleme:/

Yuto Nagatomo'ya Brezilya'dan transfer daveti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray'ın yabancı kontenjanı nedeniyle sezonun ikinci yarısında TFF listesine dahil etmediği Yuto Nagatomo'ya Brezilya’dan davet geldi.

Galatasaray'ın yabancı kontenjanı nedeniyle sezonun ikinci yarısında TFF listesine dahil etmediği Yuto Nagatomo’nun kontratı sezon sonunda bitiyor.

34 yaşındaki futbolcu, şimdiden birçok kulüple görüşme halinde. Nagatomo’ya son olarak Brezilya’dan davet geldi.

Vasco da Gama’da oynayan Freddy Guarin, Inter’den eski takım arkadaşı olan Nagatomo’ya, “Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde oyna” diye yazdı.

Yuto Nagatomoya Brezilyadan transfer daveti

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle