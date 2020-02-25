Yuto Nagatomo'ya Brezilya'dan transfer daveti

Galatasaray'ın yabancı kontenjanı nedeniyle sezonun ikinci yarısında TFF listesine dahil etmediği Yuto Nagatomo’nun kontratı sezon sonunda bitiyor.

34 yaşındaki futbolcu, şimdiden birçok kulüple görüşme halinde. Nagatomo’ya son olarak Brezilya’dan davet geldi.

Vasco da Gama’da oynayan Freddy Guarin, Inter’den eski takım arkadaşı olan Nagatomo’ya, “Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde oyna” diye yazdı.





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