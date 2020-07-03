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GeriFutbol Yuto Nagatomo'dan veda açıklaması: 'Seni seviyorum Galatasaray'
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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2020 - 23:30,Son Güncelleme:

Yuto Nagatomo'dan veda açıklaması: 'Seni seviyorum Galatasaray'

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Yuto Nagatomo'dan veda açıklaması: 'Seni seviyorum Galatasaray'
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Galatasaray'a veda eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Japonya'ya geri dönerken duygusal açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da 2.5 yıl forma giyen Yuto Nagatomo, Türkiye'den ayrılırken TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Yuto Nagatomo'nun sözleri;

Kendime söz vermiştim, böyle bir veda olacağını tahmin ediyordum. Ağlamamam gerektiğini kendime kendime söylemiştim ama Fatih hocamızdan güzel kelimeleri duymak beni inanılmaz duygulandırdı ve sözümü tutamadım.

Tüm Galatasaray camiasına bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Japonya'ya geri dönüyorum. Hem mental olarak hem fizik olarak oynamaya devam edeceğim çünkü kendimi hala güçlü hala iyi hissediyorum

Seni seviyorum Galatasaray, seni seviyorum Türkiye!

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