Yusuf Yazıcı'yı Misli.com'da CANLI İZLE! Lille karşısında Reims'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

REIMS

- Sezona Monaco deplasmanında başlayan Reims, 21. dakikada 2-0 öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu.

- Omzundan bir operasyon geçiren hücum oyuncusu Moussa Doumbia sezon açılışını kaçırmıştı, Lille karşısında da oynaması beklenmiyor. Antrenmanda sakatlanan Anastasios Donis'in durumu şüpheli.

- Boulaye Dia ve El Bilal Toure'nin ilk hafta hücumdaki uyumu üst düzeydeydi, TD David Guion bu ikiliyi bozmayacaktır. Savunma merkezinde de Yunis Abdelhamid ve Wout Faes ortaklığı devam edecek.

LILLE

- Zeki Çelik'in ilk 11 başladığı, Burak Yılmaz'ın son 26, Yusuf Yazıcı'nın da son dakikalarda forma giydiği maçta Lille, Rennes ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı.

- Rakibin 10 kişi kalmasını iyi kullanıp öne geçmişlerdi ancak ilk yarının son anlarında sol bek Reinildo'nun atılmasıyla ikinci yarının başından beraberlik golüne kadar kendi yarı sahalarından çıkmakta oldukça zorlandılar.

- Cezalı Reinildo yerine sol bekte Domagoj Bradaric'in oynaması bekleniyor. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bu sefer ilk 11'de sahaya çıkması da şaşırtıcı olmaz.

- Zeki Çelik'in hafif bir sakatlığı vardı ama oynamasına engel değil, Yusuf Yazıcı yine yedeklerde olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 8 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti.

- Geçtiğimiz sezonu da hesaba katarsak, Reims'ın iç sahada oynadığı son 10 maçın 9'u "2.5 ALT" bitti.

- Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan geçen sezon son 2 maçını da eklediğimizde, Lille'in son 3 maçının "2.5 ALT" bittiğini görüyoruz.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille Kazanır" oldu!

%24'lük kesim milli oyuncularımızın forma giydiği deplasman ekibi Lille'in kazanacağını düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan Lille'e transfer olduktan sonra forması emekli edilmişti...