Yusuf Yazıcı'nın transferi için CSKA Moskova'dan skandal video! Resmi açıklama geldi, işlerine son verildi...

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Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. Dün iki kulüp de art arda resmi açıklamaları yaptığında hiçbir problem gözükmüyordu.

LILLE, BEN ARFA İLE YUSUF'UN YERİNİ DOLDURDU

Yusuf Yazıcı'yı CSKA Moskova'ya gönderen Lille, bu transferin resmileşmesinden 15 dakika sonra Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız ekibin bu hamlesi de çok konuşuldu.

TRABZONSPOR'A PİYANGO VURABİLİR

Yusuf Yazıcı'yı 2 sezon önce Lille'e 17.5 milyon euroya satan Trabzonspor, milli futbolcunun sözleşmesine eklediği madde ile satın alma opsiyonu kullanılırsa kasasını dolduracak.

KAP'a yapılan açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net Transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Lille'den veya CSKA Moskova'dan satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli ile ilgili açıklama yapılmazken L'Equipe, bu bedelin 12 milyon Euro olduğunu iddia etmişti. Bu iddiadan yola çıkıp CSKA Moskova'nın sezon sonunda opsiyonu kullanıp Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katması halinda Trabzonspor yaklaşık 2,5 milyon Euro kazanacak.

İSPANYA KAMPINA KATILACAK

Rusya'daki sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Yusuf Yazıcı'nın kısa süre içerisinde CSKA'nın İspanya kampına katılacağı öğrenildi. Yusuf Yazıcı Transfer sonrası "O zaman başlayalım" paylaşımını yaptı.

CSKA MOSKOVA'NIN TRANSFER VİDEOSU OLAY OLDU

Milli futbolcunun transferinin duyurulduğu video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yapılan paylaşımda CSKA Moskova'nın Yusuf'a sosyal medyadan, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" mesajlarını gönderdiği, önceki mesajlara cevap vermeyen Yusuf'un ise son mesajı görür görmez "5 dakikaya oradayım" diye yanıt verdiği görülüyor.

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Yapılan bu paylaşım birçok tepkiye neden olurken, Rus ekibi tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.

CSKA'DAN İLK TEPKİ: VİDEOYU YAPANLARLA YOLLARIMIZI AYIRDIK

Paylaşımın silinmesine rağmen sosyal medada viral olmasının ardından Rus kulübünden ilk açıklama PR Direktörü Serguei Aksenov'dan geldi. Aksenov; "Yapılan kabul edlemez. Hem kamuoyundan hem de Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık." açıklamasını yaptı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ KARETINA KIRILCHEVA'DAN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AÇIKLAMA

CSKA Moskova'nın resmi sosyal medya hesabından, CSKA TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva'nın imzasıyla Türkçe ve İngilizce açıklama yayınlandı.

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Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum. Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamacağımız için alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim.