Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci açıkladı! "CSKA Moskova ile görüşmeler olumlu ilerliyor"

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Fransa Lig 1 ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, milli futbolcunun Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi hakkında açıklamada bulundu.

Cebeci, "Yusuf Yazıcının transferi tamamlandı mı?" sorusuna, Moskova kulübüyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirterek, "Anlaşma henüz sağlanmadı ama olumlu ilerliyor. Yusuf henüz sağlık kontrolünden geçmedi, henüz bir anlaşma yok. CSKA Moskova çok istekli. CSKA, Avrupa'nın köklü ve büyük takımlarından. Yusuf Yazıcı için çok istekliler. CSKA anlaşma tamamlandığında resmi açıklama yapacaktır." dedi.