Yusuf Yazıcı'nın menajeri açıkladı: Lille'nin amacı rekor satış

"YUSUF ÇOK ÇALIŞIYOR"



Yusuf Yazıcı'nın kulüp antrenmanları dışında ekstra çalışmalar yaptığını söyleyen menajer Adem Cebeci, "Yusuf'un şu anki performansı hak edilmiş çalışmanın ürünü. Kendisi gerçekten çok iyi çalışıyor. Futbolda zaman zaman inişler ve çıkışların olması gayet normal. Her futbolcu gibi Yusuf da bu iniş ve çıkışları yaşadı. Çok ciddi bir sakatlık atlattı. Ancak bu zor sürecin ardından düzenli, disiplinli ve sabırlı bir çalışma planlamasıyla bugünkü performansına ulaştı. İnşallah bu performans her geçen gün daha iyiye gidecek. Tabii ki bu Yusuf'un elinde ve kendisi bu performansı zirveye taşıyacak bir karaktere sahip" diye konuştu.



"BÜYÜK KULÜPLERİN YUSUF'LA İLGİLENMESİ GERÇEKTEN ONUR VERİCİ"



Cebeci, "UEFA Avrupa Ligi'nde 2 deplasman maçında hat-trick yapmak doğal olarak gündeme oturmak demektir. Hele de bu takımların biri de İtalyan devi Milan olunca bu kadar konuşulması çok doğal. Bu olay bir futbolcu için ulaşılması çok zor bir olay. Her zaman mütevazı olmak lazım ancak Yusuf'un bu performansa ulaşması planlı ve sabırlı çalışmanın sonucu. Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici. Çünkü Yusuf'un hedefleri var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyor" şeklinde konuştu.



"LILLE'İN AMACI YUSUF'U REKOR FİYATA SATMAK"



Lille Sportif Direktörü Louis Campos'un Yusuf Yazıcı için takımın 'mihenk taşı' dediğini aktaran Cebeci, "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu çok iyi bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.



"YUSUF'UN KARİYERİNİ YÖNETEN PROFESYONEL BİR EKİBİMİZ VAR"



Yazıcı'nın kariyerini yöneten bir ekipleri olduğunu anlatan Cebeci, şunları söyledi:

"Yusuf ile ilk kariyer planlaması yaparken 18 yaşlarında ona bu işin içinde profesyonellerin olması gerektiğini anlattığımda, 'Tüm maaşımı gelişimim için vermeye hazırım' demişti. Maaşı o dönemde asgari ücretti ve gerçekten öyle yaptı. Hatta 'Bunu biz ödeyebiliriz' dediğimde, 'Hayır bu benim gelişimim için yapılıyor, ben ödemezsem değerini bilemem' demişti. Şimdi işte hayatımızın her anını profesyonellerle donattık. Bu profesyoneller ile şimdi bir aile gibiyiz. Herkesin ortak noktası Yusuf'un gelişimi. Yusuf şu anda dünyaca ünlü isimlerle, işinde dünyada 1 numara olanlarla çalışıyor. Yusuf, 'Her zaman en iyi olmak için en iyilerle çalış' der. En iyilerle çalışmak ona güven veriyor. Büyük oyuncularda ekip çok önemli ama Yusuf sürekli yenilik isteyen, sürekli gelişim için bizi rahat bırakmadı. Sakatlığının 2'nci günü bize 'Bu süreci artıya çevirmemiz lazım' dedi. Önce İngilizce, devamında da Fransızca özel dersler istedi ve o dönemi çok iyi geçirdi" ifadelerini kullandı.



"FRANSA LİGİ'Nİ TERCİH ETMEMİZİN NEDENİ ÇOK TEMPOLU BİR LİG OLMASI"



Yıldız oyuncunun Fransa Ligi'ni tercih etmesini de değerlendiren Cebeci, "Fransa Ligi'ni tercih etmemizin nedeni çok tempolu bir lig olması. Yusuf'un hedefi her zaman dünyanın en iyisi olmak. Bunun için eksik olan yönlerini tamamlamak istedi. Yusuf'un özel yetenekleri var. İhtiyacı olan şey biraz daha tempo idi. Lille Kulübü ile Yusuf'un hedefleri aynı olduğu için bizim tercihimiz Fransa oldu. Burası bizim için bir basamak. Hikaye daha yeni başlıyor" açıklamasında bulundu.



"YUSUF BU MERDİVENLERİ ASLA KOLAY ÇIKMADI"



Yusuf Yazıcı'nın milli takımda az süre almasıyla ilgili soruya ise Cebeci, "İnanın bunu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. Ama bu bizi asla pes ettiremeyecek. Bu bizi tetikleyecek. Yusuf bu merdivenleri asla kolay çıkmadı. Zorluklar onu güçlendiriyor" yanıtını verdi.



"YUSUF BU BÜYÜK FOTOĞRAFI YILLAR ÖNCE ÇİZDİ"



Gençlere örnek olma düşüncesiyle Yusuf Yazıcı'nın her adımını planlayıp attığına dikkat çeken menajer Adem Cebeci, "Yusuf bu büyük fotoğrafı yıllar önce çizdi. Şimdi o resmi bir ressam gibi boyuyor. Onu bir sanatçı gibi görüyorum, işini sanata dönüştürmek istiyor. Onun hayallerini gördükçe arkasından gelecek gençler ona ayrı bir hayranlık duyuyor. Yusuf, kendisini Türk gençlerine adayan biri. O yüzden omuzlarında büyük yük taşıyor" diye konuştu.

