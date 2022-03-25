Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yusuf Yazıcı'dan transfer sorularına yanıt! 'Sezon sonuna kadar CSKA'dayım'

#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Transfer
Yusuf Yazıcıdan transfer sorularına yanıt Sezon sonuna kadar CSKAdayım

Rusya'nın CSKA moskova takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, sezon sonuna kadar kulüüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya devre arasında transfer olan Yusuf Yazıcı, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, transfer sorusuna da yanıt verdi.

İşte Yusuf Yazıcı'nın sözleri;

Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim

Gözden Kaçmasın

Trabzonspor’da Hamsik gelişmesiTrabzonspor’da Hamsik gelişmesiHaberi Görüntüle

CSKA'DA KALACAĞIM

Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım

SICAK KARŞILANDIM

Adaptasyon tamamen atmosfere bağlı. Burada çok sıcak karşılandım, bu yüzden takıma kolayca uyum sağladım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı