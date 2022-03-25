Yusuf Yazıcı'dan transfer sorularına yanıt! 'Sezon sonuna kadar CSKA'dayım'

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Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya devre arasında transfer olan Yusuf Yazıcı, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, transfer sorusuna da yanıt verdi.

İşte Yusuf Yazıcı'nın sözleri;

Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim

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CSKA'DA KALACAĞIM

Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım

SICAK KARŞILANDIM

Adaptasyon tamamen atmosfere bağlı. Burada çok sıcak karşılandım, bu yüzden takıma kolayca uyum sağladım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum

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