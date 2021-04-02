Yusuf Yazıcı'dan penaltı itirafı! 'Depay'ın nasıl kullanacağını biliyordum'

Hollanda maçında rakip takımın kaçırdığı penaltı öncesi kaleci Uğurcan Çakır’a “Sonuna kadar bekle kanka” diye seslenme anını anlatan Yusuf Yazıcı, “Ben çapraz bağ ameliyatı olunca Memphis Depay ile İtalya’da üç ay birlikte kalmıştım. Onu çok yakından tanıyorum. Penaltıyı nasıl kullanacağını biliyordum. O yüzden Uğurcan’a beklemesi gerektiğini söyledim çünkü Memphis kaleciyi bekleyerek penaltı atıyor. Maçın içerisinde ters bir asist yaptım aslında” ifadelerini kullandı.

Kaptan Burak Yılmaz ise Letonya maçının kendilerini üzdüğünü belirterek, “Bize ‘İlk 3 maçta 7 puan alacaksınız’ deseler seve seve kabul ederdik ama son maç böyle olunca çok üzüldük. İnanın kursağımızda kaldı. Tüm takım çok üzüldü” diye konuştu.

Euro 2020 öncesi özgüven kazandık

Tüm Türkiye’den özür dilediklerini belirten Burak “Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok büyük bir başarı elde ederek son maçlar öncesi şampiyonaya katılmayı garantiledik. Bu, takımımıza çok büyük bir özgüven aşıladı. O maçların getirdiği özgüveni bu elemelerde de yaşadık. Avrupa Şampiyonası’nda ilk hedef gruptan çıkmak. Rakiplerimizin ne kadar şansı varsa bizim de o kadar şansımız var” dedi. Burak sözü Yusuf’a bırakırken de şakayla karışık “Yusuf üşümesin. O bize PSG maçında lazım” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası beni bekledi!

Yusuf Yazıcı da elemelere iyi başladıklarını ve iyi tamamlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “İlk iki maçta çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu. Son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum” dedi. Sakatlığı nedeniyle geçen yıl oynanması gereken Avrupa Şampiyonası’nı kaçıracağını hatırlatan Yusuf, turnuvanın pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulunarak “Aslında Avrupa Şampiyonası beni bekledi” diye konuştu.