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GeriFutbol Yusuf Yazıcı'dan paylaşım: 'Tutku sonsuza kadar kalır'
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı'dan paylaşım: 'Tutku sonsuza kadar kalır'

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Yusuf Yazıcı'dan paylaşım: 'Tutku sonsuza kadar kalır'
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Fransa Ligue 1 takımı Lille'de gösterdiği performansla harikalar yaratan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bu sezon Lille formasıyla attığı goller ile Avrupa'nın dev takımlarının da dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, Twitter'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'dan Lille takımına uzanan kariyerinden kesitler paylaşan Yusuf Yazıcı, "Zaman hızla akar ama tutku sonsuza kadar kalır..." sözlerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede oldukça beğenildi.

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