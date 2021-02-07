Yusuf Yazıcı'dan paylaşım: 'Tutku sonsuza kadar kalır'

Bu sezon Lille formasıyla attığı goller ile Avrupa'nın dev takımlarının da dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, Twitter'dan duygusal bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'dan Lille takımına uzanan kariyerinden kesitler paylaşan Yusuf Yazıcı, "Zaman hızla akar ama tutku sonsuza kadar kalır..." sözlerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede oldukça beğenildi.